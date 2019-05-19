Футбол

19 мая. 13:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Бетис» — 0:2Еженедельник Футбол вчера в 20:54

Реал — Бетис
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
30′
Вильфрид Каптум
Маркос Льоренте
37′
Федерико Вальверде
49′
Даниэль Карвахаль
58′
Браим Диас
Марко Асенсио
60′
61′
Лорен Морон
68′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Федерико Вальверде
Иско
69′
74′
Лорен Морон
Кристиан Тельо
75′
Хесе Родригес
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Иско
85′
90′+1′
Вильям Карвалью
Сидней Решел
В заключительном матче сезона мадридцы принимают дома «Бетис».
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19 мая. 13:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Бетис» — 0:2

Еженедельник Футболвчера в 20:54

«Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 19 мая 2019 года

LiveSport.ru17 мая в 18:00
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