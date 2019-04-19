Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и ПорошенкоКузПресс 19 апреля в 07:41
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Биография Владимира Зеленского, победителя II тура выборов президента Украины
Sputnik Таджикистан16:52
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