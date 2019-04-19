Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и ПорошенкоКузПресс 19 апреля в 07:41

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Биография Владимира Зеленского, победителя II тура выборов президента Украины

Sputnik Таджикистан16:52

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Телеканал 360°13:38

Биография Владимира Зеленского

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Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

РБК13:05

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

КузПресс19 апреля в 07:41
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Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

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Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено в 13:16
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика

Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах

В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.
Обновлено в 16:32
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 12:46
Общество

Как выглядеть дорого за небольшие деньги: 10 советов при покупке колготок

Обновлено в 13:48
Политика

В штаб Зеленского приехала полиция

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня на выборах.
Обновлено в 08:52
Происшествия

На Шри-Ланке полиция задержала семеро подозреваемых в серии взрывов

Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене сообщил о том, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны семь человек, которые, скорее всего, причастны к серии взрывов в церквях и отелях страны.
Обновлено в 09:32
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«Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

"Бостон" на выезде победил "Торонто" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 18:09
Общество

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 15:16
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Энергетика

Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти

Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
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Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
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На Северной петле проходит тестирование «заряженный» хетчбэк Toyota Yaris GRMN.
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Раскрыт зверский план конца света

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Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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