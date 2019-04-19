Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и ПорошенкоКузПресс 19 апреля в 07:41

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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«Слуга народа»: что известно про Владимира Зеленского

МИР 2413:45

Экзитполы показали лидерство Зеленского на украинских выборах. Что о нем надо знать?

Телеканал 360°13:38

Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

РБК13:05

Биография Владимира Зеленского

ТАСС14:24

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

КузПресс19 апреля в 07:41
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Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборах

Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
Обновлено в 13:01
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Политика

Что ждет Зеленского на посту президента Украины

По данным Киевского международного института социологии, 39,1% украинцев ждут, что новый президент первым делом понизит коммунальные тарифы.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский сделал первое заявление после победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов экзитпола и признания поражения Петром Порошенко.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины Луценко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено в 14:56
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
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Футбол

Андрей Ещенко: «Может, и правильно, что болельщики нам свистели»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ остался доволен первой игрой после восстановления от травмы колена.
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Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку.
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Политика

Зеленский назвал «задачу номер один» новой украинской власти

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в России украинских моряков является «задачей номер один» для Киева.
Обновлено в 14:45
Общество

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
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Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае

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Футбол

«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
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Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
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Происшествия

В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Обновлено в 11:26
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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