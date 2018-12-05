Футбол
19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре
19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябреSports.ru03:30
В голосовании болельщиков 19-летний голкипер набрал 31,5% голосов и обошел Ари (24,5%) и Магомеда Шапи Сулейманова (11,2%) Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца, сообщает официальный сайт «быков».
Sports.ru03:30
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