Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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