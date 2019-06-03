Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатГазета.Ru 06:46
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом зарплата не изменилась у 62,5% граждан, а ее рост заметили 19,2%, говорится в исследовании.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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