Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатГазета.Ru 06:46

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом зарплата не изменилась у 62,5% граждан, а ее рост заметили 19,2%, говорится в исследовании.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

У 18 процентов россиян в прошлом году снизилась зарплата, у 19 процентов она росла, а у 63 процентов не изменилась

Эхо Москвы03:32

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Индии пропал военный самолет Ан-32

Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Политика

В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН

Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Обновлено в 06:34
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика

В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 01:20
Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика

30% экономики Красноярского края находится в тени

40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Компания Hyundai начала продажи в России специальной версии седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 06:57
Футбол

Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе

Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку

В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Авто

ГАЗ представил новые автомобили для розничной торговли

Горьковский автозавод представил новые модели автомобилей для розничной торговли и мобильного бизнеса.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа

Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Футбол

«Челси» не хочет отпускать Сарри в «Ювентус» без компенсации

Президент футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли провёл встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри в Баку, где прошёл финал Лиги Европы, ранее писал News.ru.
Обновлено в 03:06
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Космос

Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС

Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Экономика

Повышение НДС не дало результатов

Согласно докладу Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России, роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, несмотря на то, что с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 01:08
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