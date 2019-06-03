Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
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Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
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Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
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Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
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Экономика
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Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
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Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали
Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских
Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Культура
Три московских музея получили награды фестиваля «Интермузей-2019»
Как подчеркнул руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, "за последние годы московские музеи совершили качественный скачок в работе с экспозициями и в уровне сервиса".
Обновлено в 09:20
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Музыка
Фестиваль «Стереолето» объявил финальный список участников
К финальному лайн-апу артистов фестиваля присоединились десять новых групп и артистов: Cheese People, Optimystica Orchestra, Маша Hima, кис-кис, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, CHIKISS, KENAKO а также LURMISH и Максим Свобода – победители конкурса молодых музыкантов.
Обновлено в 12:38
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Наука
Микроботов научили доставлять стволовые клетки в мозг
В эксперименте микроботы успешно доставили стволовые клетки в мозг живой мыши.
Обновлено 31 мая в 04:04
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом
В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Разгон забастовки в Судане: погибли более 30 человек
Обновлено в 14:48
Происшествия
Двое российских полицейских найдены мертвыми
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32