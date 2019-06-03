Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
Обновлено в 01:11
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган были замечены на Кипре
За разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне следят уже несколько месяцев.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками
Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.
Обновлено в 01:59
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Роспотребнадзор предложил создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор подготовил поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предложил создать государственную базу данных о здоровье мигрантов, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:48
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы
Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 02:27
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Обновлено вчера в 20:55
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол
На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом
На домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 85 человек
После серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено 01 июня в 16:25
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Футбол
Аллегри может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году
Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26