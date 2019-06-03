18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

Происшествия Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.

Общество Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган были замечены на Кипре За разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне следят уже несколько месяцев.

Армия и оружие ДНР сообщила об обстреле КПП близ Горловки украинскими силовиками Украинские силовики открыли огонь по пункту пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Политика Роспотребнадзор предложил создать базу данных о болезнях мигрантов Роспотребнадзор подготовил поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предложил создать государственную базу данных о здоровье мигрантов, передает «Интерфакс».

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Общество В Самарской области отключают аналоговое вещание В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.

Происшествия Южноуральцы посетят траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской катастрофы Траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии, пройдет 4 июня – из Челябинска отправятся три вагона с людьми, потерявшими своих родственников в железнодорожной катастрофе под Ашой (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество В Москве установится тропическая жара Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые вышла в свет после родов Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.

Транспорт Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Футбол На стадионе «Севильи» прошло прощание с Рейесом На домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 85 человек После серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Экономика Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Футбол Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.