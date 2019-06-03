18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.

Общество Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.

Происшествия Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.

Общество Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

Происшествия Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

Футбол ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Армия и оружие Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Общество Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.

Кино Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные» Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Политика США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

Политика WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века» Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Гаджеты EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.

Происшествия Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.

Экономика Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Общество Представители каких профессий могут потерять работу В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.