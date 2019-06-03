Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском
Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
Обновлено в 00:15
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Общество
Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию
Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»
Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин забрался на крышу своего замка, чтобы заснять радугу
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
6 операций и инсульт. Как студентка заново научилась ходить, чтобы стать врачом
Девушка испытывала сильные головные боли, онемение конечностей и трудности при глотании, а её зрение стало расплывчатым.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Армия и оружие
National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»
Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова
Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Представители каких профессий могут потерять работу
В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено вчера в 08:16
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23