Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатыИзвестия вчера в 14:30

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Газета.Ruвчера в 23:05

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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Экономика

В Алтайском крае удвоилось число миллионеров

В Алтайском крае, по итогам декларационной кампании-2019, о доходах более 1 млн рублей в год заявили 5,4 тысячи налогоплательщиков, что на 46% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 01:50
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
Обновлено в 03:36
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Общество

Роспотребнадзор с начала года изъял 19 т молочной продукции

С начала года Роспотребнадзор изъял из продажи 19 т молочной продукции и выписал штрафов на сумму более 30 млн рублей за нарушения, связанные с качеством молока.
Обновлено в 02:48
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

Обновлено вчера в 12:32
Общество

В июне у татарстанцев появятся два дополнительных выходных дня

Дополнительные выходные появятся в связи с праздниками Ураза-байрам 4 июня и в День России – 12 июня.
Обновлено 31 мая в 07:41
Политика

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Матвиенко рассказала о работе наравне с мужчинами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против предоставления женщинам преференций в работе.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Смертельное ДТП на «Коле» переросло в уголовное дело

Как в понедельник, 3 июня, сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкие последствия).
Обновлено в 03:09
Политика

Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Ранее президент США заявил, что официально объявит о выдвижении на второй срок 18 июня, сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

Honor 20 стал самым продаваемым смартфоном

Обновлено в 03:21
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
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