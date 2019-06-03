Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатыИзвестия вчера в 14:30

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

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