Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплатыИзвестия вчера в 14:30
За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Экономика
В Алтайском крае удвоилось число миллионеров
В Алтайском крае, по итогам декларационной кампании-2019, о доходах более 1 млн рублей в год заявили 5,4 тысячи налогоплательщиков, что на 46% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 01:50
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек
Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
Обновлено в 03:36
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Общество
Роспотребнадзор с начала года изъял 19 т молочной продукции
С начала года Роспотребнадзор изъял из продажи 19 т молочной продукции и выписал штрафов на сумму более 30 млн рублей за нарушения, связанные с качеством молока.
Обновлено в 02:48
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В июне у татарстанцев появятся два дополнительных выходных дня
Дополнительные выходные появятся в связи с праздниками Ураза-байрам 4 июня и в День России – 12 июня.
Обновлено 31 мая в 07:41
Политика
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Матвиенко рассказала о работе наравне с мужчинами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против предоставления женщинам преференций в работе.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Смертельное ДТП на «Коле» переросло в уголовное дело
Как в понедельник, 3 июня, сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкие последствия).
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп объявил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Ранее президент США заявил, что официально объявит о выдвижении на второй срок 18 июня, сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты
Honor 20 стал самым продаваемым смартфоном
Обновлено в 03:21
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено в 02:32
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40