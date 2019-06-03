Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Футбол
Франц Беккенбауэр: «С нетерпением жду, когда Клопп придет в „Баварию“»
Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на посту наставника мюнхенской команды.
Обновлено в 04:48
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Общество
Мэр Екатеринбурга обратился к защитникам сквера
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к «публичным лидерам протеста», которые выступают против строительства храма Святой Екатерины на любой площадке, в том числе в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 06:34
Спорт
В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Политика
Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видео
Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Наука
Врачи будут превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено вчера в 11:06
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Финансы
Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов
Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Политика
Патриарх Варфоломей: «Киевского патриархата» на Украине не существует
15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор т. н. Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) с т. н. Украинской Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ), в результате чего была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:37
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Общество
В тюменском вузе сократили стипендии
Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.
Обновлено в 03:48
Политика
Саакашвили рассказал, как пробовал марихуану
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как пробовал марихуану в студенчестве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:49
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 07:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02