Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
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Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

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В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
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Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
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Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Политика

Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН

Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
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Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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Apple представила черную iOS 13

Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
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Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью»

Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.
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Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп назвал условия поддержки Brexit

"Brexit не должен затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, и при этом обеспечить независимость Соединенного Королевства", - говорится в документе.
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В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

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Причиной будущей встречи стал ролик на YouTube о придуманном сценарии войны между Украиной и Молдавией с Румынией.
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Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области

Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
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«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны Министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма «Мстители: Финал» с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — цитирует ТАСС представительницу ФАС Юлию Ермакову.
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В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, огонь угрожает соседним постройкам, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
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Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 03.06 – 09.06

Кто рассказывает: кандидат медицинских наук Дмитрий Воронков.
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Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

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Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
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