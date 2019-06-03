Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
«Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации
Согласно имеющейся информации, речь идет о привлечении по части 7 статьи 13.15 КоАП "Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну".
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником
Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика
Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Петербургский активист вычисляет ЛГБТ-подростков и жалуется на них в полицию и школы. Центр «Э» не нашел в этом экстремизма
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не обнаружило экстремизма в том, что петербургский активист Тимур Булатов вычисляет ЛГБТ-подростков в соцсетях и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы.
Обновлено в 12:01
Кино
Блогер BadComedian заявил о возможном закрытии канала
В понедельник, 3 июня, блогер BadComedian выпустил новый ролик, в котором заявил о возможном закрытии канала.
Обновлено в 12:55
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
Обновлено в 12:38
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов
В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Футбол
«Атлетико Минейро» ждет от «Зенита» 25 млн евро за Лоди
Бразилький клуб «Атлетико Минейро» отказался продавать петербургскому «Зениту» защитника Ренана Лоди. Об этом сообщает Gazeta Do Povo.
Обновлено в 13:14
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере
После артистка отмечает, что живот и бедра показывать не будет. Вместо этого звезда предложила полюбоваться ее стройным мужем.
Обновлено в 10:30
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38