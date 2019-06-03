Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
Читать в источнике
с чего всё началось

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

У 18 процентов россиян в прошлом году снизилась зарплата, у 19 процентов она росла, а у 63 процентов не изменилась

Эхо Москвы03:32

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

«Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации

Согласно имеющейся информации, речь идет о привлечении по части 7 статьи 13.15 КоАП "Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну".
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Происшествия

Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика

Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Петербургский активист вычисляет ЛГБТ-подростков и жалуется на них в полицию и школы. Центр «Э» не нашел в этом экстремизма

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не обнаружило экстремизма в том, что петербургский активист Тимур Булатов вычисляет ЛГБТ-подростков в соцсетях и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы.
Обновлено в 12:01
Кино

Блогер BadComedian заявил о возможном закрытии канала

В понедельник, 3 июня, блогер BadComedian выпустил новый ролик, в котором заявил о возможном закрытии канала.
Обновлено в 12:55
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля

"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
Обновлено в 12:38
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов

В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Футбол

«Атлетико Минейро» ждет от «Зенита» 25 млн евро за Лоди

Бразилький клуб «Атлетико Минейро» отказался продавать петербургскому «Зениту» защитника Ренана Лоди. Об этом сообщает Gazeta Do Povo.
Обновлено в 13:14
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Экономика

Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках

В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 13:15
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере

После артистка отмечает, что живот и бедра показывать не будет. Вместо этого звезда предложила полюбоваться ее стройным мужем.
Обновлено в 10:30
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино

Режиссеры «Мстителей» сделают мультсериал по Magic: The Gathering

Обновлено в 10:32
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное