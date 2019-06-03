Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

Газета.Ru06:46

У 18 процентов россиян в прошлом году снизилась зарплата, у 19 процентов она росла, а у 63 процентов не изменилась

Эхо Москвы03:32

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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Общество

Жена Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков

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Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

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Обновлено в 02:42
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
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Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Футбол

«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва

«Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.
Обновлено в 12:29
Гаджеты

Apple может представить свои смарт-очки на WWDC 2019

Согласно информации, опубликованной инсайдером, Apple готовится презентовать «умные» очки собственного производства уже 3 июня на полях ежегодной конференции разработчиков WWDC 2019.
Обновлено в 02:09
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Политика

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
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Веганка лечилась от рака овощами и умерла

Обновлено в 13:47
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Кино

Харрисон Форд анонсировал начало съемок «Индианы Джонса 5»

Исполнитель роли Индиану Джонса в серии фильмов, посвященных знаменитому археологу, Харрисон Форд сделал неожиданное заявление по поводу съемочного графика пятой серии.
Обновлено в 09:24
Общество

Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

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Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

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Савельева вышла на сцену впервые после родов

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Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
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Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
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Экономика

Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%

На пике роста за акцию Газпрома давали 251,65 рубля — это на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 09:38
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Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
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Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 09:20
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