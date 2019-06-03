Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.
Обновлено в 06:09
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Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
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Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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