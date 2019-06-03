Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Политика
Кучма назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу
Напомним, бывший президент Украины прекратил своё участие в ТКГ в октябре 2017 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Власти Китая предупредили студентов о проблемах с обучением в США
Министерство сообщило, что с подобными проблемами уже столкнулась часть студентов, отправляющихся на обучение в США.
Обновлено в 06:09
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Политика
В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Кино
ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона
Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 06:01
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввело возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»
Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором опровёрг информацию СМИ о строящемся у него особняке на Кипре, а также раскритиковал Андрея Малахова, являющегося владельцем журнала, выложившего ложные сведения.
Обновлено в 06:56
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года.
Обновлено в 05:52
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Общество
Главу орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Представители каких профессий могут потерять работу
В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Сошниковым
Уфимский "Салават Юлаев" подписал контракт сроком на два года с форвардом Никитой Сошниковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 05:44
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
Обновлено вчера в 15:12
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Авто
Объявлена цена Lada Granta Cross
Интересно, что именно с "Гранты" начался выпуск кросс-версий текущей модельной линейки АвтоВАЗа в относительно "пустых" комплектациях: прочие автомобили Lada с приставокй Cross продаются только в дорогих исполнениях.
Обновлено в 06:57