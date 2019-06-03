Экономика
Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Религия
Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Космос
NASA запросила миллионы у Белого Дома
На этой неделе NASA запросило 363 миллиона долларов на свою новую программу ACSC (Расширенные Возможности в Освоении Луны).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге мать отсудила 5 миллионов за рождение больного младенца
Все из-за халатности врачей Молодая жительница Санкт-Петербурга отсудила у врачей кругленькую сумму на лечение своего младенца.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков
Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года.
Обновлено 01 июня в 03:30
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В Судане призвали свергнуть Военный совет
Обновлено в 03:37
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Главный психиатр СЗФО: рак и болезни сердца развиваются под аккомпанемент депрессии
Хотя еще более десяти лет назад американская ассоциация психиатров и Всемирная организация здравоохранения прогнозировали, что к 2020 году число нетрудоспособных из-за депрессии, а в последующем - инвалидов сравняется с показателем инвалидизации по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26
Экономика
ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05