Экономика

Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

У 18 процентов россиян в прошлом году снизилась зарплата, у 19 процентов она росла, а у 63 процентов не изменилась

Эхо Москвы03:32

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Газета.Ruвчера в 23:05

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57
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Религия

Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
Обновлено в 02:42
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей

Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 02:43
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Руководство орловской колонии уволят после банкета заключённых

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Космос

NASA запросила миллионы у Белого Дома

На этой неделе NASA запросило 363 миллиона долларов на свою новую программу ACSC (Расширенные Возможности в Освоении Луны).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге мать отсудила 5 миллионов за рождение больного младенца

Все из-за халатности врачей Молодая жительница Санкт-Петербурга отсудила у врачей кругленькую сумму на лечение своего младенца.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков

Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года.
Обновлено 01 июня в 03:30
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

В Судане призвали свергнуть Военный совет

Обновлено в 03:37
Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Здоровье

Главный психиатр СЗФО: рак и болезни сердца развиваются под аккомпанемент депрессии

Хотя еще более десяти лет назад американская ассоциация психиатров и Всемирная организация здравоохранения прогнозировали, что к 2020 году число нетрудоспособных из-за депрессии, а в последующем - инвалидов сравняется с показателем инвалидизации по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 03:26
Экономика

ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05
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