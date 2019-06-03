Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.

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