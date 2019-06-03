Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Бастрыкин отправил лучшие кадры для поимки убийц героя Сирии
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил отправить лучших криминалистов центрального аппарата для практической помощи в расследовании убийства спецназовца Никиты Белянкин.
Обновлено в 06:36
Футбол
Натхо заявил, что готов вернуться в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что готов вернуться в московский клуб.
Обновлено в 03:39
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено в 04:44
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции
В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в Ясиноватую, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
МВД проверяет полицейского в Туве, чей свадебный кортеж попал в ДТП
Служебная проверка начата в отношении сотрудника полиции в Туве, чей свадебный кортеж нарушал правила дорожного движения и попал в ДТП с одним пострадавшим.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
«Никогда не существовал»: Константинопольский Патриарх высказался по поводу «Киевского Патриархата» и обид Филарета
В интервью сербскому изданию "Политика" Патриарх Варфоломей фактически подтвердил, что своим решением по поводу Украины вовлёк Константинопольский Патриархат в раскол.
Обновлено в 05:20
Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45