Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
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Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
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WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
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Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
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Обновлено вчера в 16:40
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Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
"Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 22:46
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Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
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Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатор иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписался из больницы и вернулся к работе, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 11:01
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество
Стартовала экспедиция на Курилы с участием депутатов Госдумы
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
В понедельник будет дождь, а лето начнётся в среду
В понедельник ожидается облачность и небольшой дождь, сопровождаемый слабым ветром.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
ОКР ответил на угрозу отстранения России от Олимпиады‐2020
Ранее издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором говорится о предположительном отстранении России от участие в Играх-2020 из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
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Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48