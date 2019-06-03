18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.

Общество За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции "По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Авто Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы Как сообщает сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца этого года в России было продано 3 000 новых пикапов.

Шоу-бизнес Больше не на грани анорексии: Кети Топурия набрала вес Топурия рассказала о том, что с зимы ей удалось набрать целых четыре килограмма.

Экономика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Происшествия Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Религия Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.

Политика США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.

Происшествия Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

Общество Представители каких профессий могут потерять работу В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Единоборства Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться на турнире UFC 242 в Абу-Даби с одним из трёх соперников — временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку на 45 Вт На протяжение нескольких недель различные слухи прочили смартфону Galaxy Note 10 поддержку быстрой зарядки то на 18 Вт, то на 25 Вт.

Политика WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Общество Шаверма с мидией, африканские гости и блогеры-миллионники На десять дней — с 17 по 26 мая — Владивосток стал столицей индустрии туризма и гостеприимства Тихоокеанской России.

Политика Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17 Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.

Общество Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.

Политика В КНДР желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном назвали «верхом наглости» Напомним, о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий» премьер Японии Синдзо Абэ заявлял в мае, отмечая при этом, что без переговоров не удастся «сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей».

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.