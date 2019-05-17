18 мая «Ахмат» сыграет с ЦСКА в МосквеИА Грозный-Информ 07:24

Завтра,18 мая, на московской «ВЭБ Арене» в 16:30 мск начнется матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, где грозненцы в гостях встретятся со столичной командой. «Ахмат», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

18 мая «Ахмат» сыграет с ЦСКА в Москве

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