Футбол

18 августа тульский «Арсенал» сразится с казанским «Рубином»КП - Тула вчера в 04:44

Рубин — Арсенал (Тула)
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
В воскресенье, 18 августа, тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с казанским «Рубином». Матч состоится в рамках 6-го тура чемпионата России и пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена».
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