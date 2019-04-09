Футбол
182 человека были задержаны по итогам матча «Спартак» – ЦСКААргументы и Факты 08:59
Несколько человек были привлечены к ответственности за использование пиротехники и нанесение телесных повреждений 182 человека были задержаны по итогам матча 22-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин.
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко
16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
Обновлено в 07:04
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 10:56
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Политика
В штабе Порошенко объяснили предвыборные плакаты с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил смысл появившихся в нескольких городах плакатов, на которых Порошенко изображен рядом с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей»
Одна из девушек, которые были в компании Кокорина и Мамаева, назвала Александра Кокорина «святошей», передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 14:36
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Трутнев: Льготы в Арктике получат только новые проекты
Льготы для инвесторов в Арктике получат только новые проекты, а инициаторы уже реализованных на льготы рассчитывать не смогут.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч ЛЧ
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43