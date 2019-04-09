Футбол

182 человека были задержаны по итогам матча «Спартак» – ЦСКААргументы и Факты 08:59

Несколько человек были привлечены к ответственности за использование пиротехники и нанесение телесных повреждений 182 человека были задержаны по итогам матча 22-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин.
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