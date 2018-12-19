Футбол
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com. По информации издания, сливочные в 2019 году сделают 18-летнего англичанина своей приоритетной целью.
Советский спорт15:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол
«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
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Болельщики "канониров" во время игры бросили бутылку с водой в хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, который забил гол и отдал результативную передачу, на что футболист ответил показом на пальцах счёта матча, повернувшись в сторону трибун.
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Виталий Мутко покидает пост президента РФС
Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
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«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»
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«Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги
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Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
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Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы
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Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
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ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»
Обновлено в 11:12
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«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в матче Кубка Европы
Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" обыграли немецкую "Альбу" в гостевом матче десятого тура регулярного чемпионата Кубка Европы.
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Капелло отказался от работы в «Роме»
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло мог вернуться к активной футбольной жизни, но отверг предложение "Ромы" стать техническим директором.
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Де Росси: «„Рома“ должна сменить курс, чтобы снова радоваться происходящему на поле»
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси после рождественского ужина рассказал, что команда должна изменить курс, чтобы хорошо выступить в оставшейся части сезона.
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