Футбол
18-летний полузащитник «Арсенала» перешел в «Лейпциг» на правах арендыМатч ТВ 14:11
Хавбек лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу присоединился к «Лейпцигу» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона без права выкупа. В текущем сезоне 18-летний английский атакующий полузащитник забил три гола в шести матчах Лиги Европы и Кубка английской лиги.
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