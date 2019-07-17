Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновниковГазета.Ru 06:32

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.
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с чего всё началось
Региональное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов региона, сообщает на сайте
 ведомства в среду, 17 июля.
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