Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновниковГазета.Ru 06:32
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.
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с чего всё началось
Региональное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов региона, сообщает на сайте ведомства в среду, 17 июля.Известия08:28
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В отношении астраханских чиновников и коммерсантов возбуждена серия уголовных дел
Астраханские новости04:53
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Ашберн
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