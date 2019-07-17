Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновниковГазета.Ru 06:32
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается на сайте СК.Дождь03:48
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