с чего всё началось

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

Происшествия Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".

Космос В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Наука «Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций 28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

Футбол БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес «Лютый фэшн»: Вера Брежнева надела шлепанцы с колготками Для многих Вера Брежнева является иконой стиля. На днях она удивила поклонников, нарушив модное табу.

Происшествия Рабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе 12 марта стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в городе Киселевске Кемеровской области.

Политика В Германии пройдет пленарное заседание форума «Петербургский диалог» Пленарное заседание германо-российского форума "Петербургский диалог" открывается в 18-й раз в четверг в Петерсберге недалеко от Бонна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политика Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.

Политика Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

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Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

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Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Экономика Реальные доходы россиян продолжают падать Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экономика В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.

Шоу-бизнес 23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.