Происшествия
В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХРБК 15:35
В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается на сайте СК.Дождь03:48
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При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
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Суд продлил арест шести украинским морякам
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
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Обновлено в 15:55
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Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий
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Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
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CBS: прокуратура США отозвала обвинения против Кевина Спейси
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