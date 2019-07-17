с чего всё началось

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

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