Происшествия

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХРБК 15:35

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается
 на сайте СК.
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