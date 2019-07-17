Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновниковГазета.Ru 06:32

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий при переселении жильцов аварийных домов, сообщается
 на сайте СК.
Дождь03:48

Подробнее о событии

Астраханщину-2019 разоблачили на центральном телевидении

Астраханские новости06:25

Олег Гужвинский, Сергей Кучумов, Нурлан Кандыков и другие. На кого ещё завели уголовные дела в связи с аварийным жильём

Пункт А06:06

У задержанного и.о. министра строительства Астраханской области идут обыски

РИА Новости04:40

Возбуждено 17 уголовных дел в отношении группы астраханских чиновников и предпринимателей

Волга04:22

СК возбудил 17 дел на бизнесменов и чиновников из сферы строительства Астраханской области

ТАСС04:16

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Астрахань 2403:51

В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ

РБК04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика

Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

Обновлено в 06:37
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Обновлено в 03:37
Общество

Продажу алкоголя в жилых районах предложили запретить

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Футбол

Антон Миранчук: «В „Барсу“ бы поехал на троллейбусе»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук назвал причину своего отказа переходить в «Борнмут» в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол

Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов

Обновлено в 00:59
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Культура

Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»

Обновлено в 04:01
Политика

Путин поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:33
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский потребовал срочное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Кино

Ди Каприо «допросили» о напрасной гибели Джека в «Титанике»

Актеры Брэд Питт и Марго Робби устроили шуточный допрос своему коллеге по голливудскому цеху Леонардо Ди Каприо, у которого они попытались выяснить, не напрасно ли погиб его герой Джек в фильме «Титаник».
Обновлено вчера в 14:42
Кино

«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре

На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «Детектива Пикачу» составляет 67%, за ним следуют «Рэмпейдж» и «Tomb Raider: Лара Крофт» с 52%.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
ещё по теме
Главное