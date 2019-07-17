с чего всё началось

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

Происшествия Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.

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Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

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