с чего всё началось

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Дела заведены по факту мошенничества и превышения должностными полномочиями при переселении жильцов из аварийных домов.

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

Технологии Цифровые технологии в туризме обсудили в Москве В Москве прошла открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии.

Политика В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35 МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Общество Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Экономика Заказав новогодний авиабилет на Мальдивы сейчас, можно сэкономить 61% - исследование Эксперты изучили статистику бронирований авиабилетов в 2018 году и сравнили стоимость новогодних перелетов из России в июле и в декабре.

Происшествия Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская» Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват».

Авто Стали известны цены нового SsangYong Tivoli LE Special Edition Британские клиенты марки уже могут оформить заказ специального издания SsangYong Tivoli LE Special Edition.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Политика Антонов заявил о развязывании США визовой войны Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» "С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.

Футбол Венгер: «Со мной Косельни всегда вел себя безупречно» Многолетний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал конфликт клуба с защитником Лораном Косельни.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.

Политика Мэй поспорила с Путиным в финальной речи Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.

Происшествия В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.

Политика Зеленский объяснил появление на публике в плавках Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.

Политика Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины» Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.