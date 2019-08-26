Происшествия

Газета.RuГазета.Ru17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается
 на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
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