Происшествия
Газета.Ru17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.Медиазонавчера в 14:48
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Появилось видео «прелюдии» сексуального преступления против несовершеннолетней в Анапе
Анапское Черноморье03:26
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Петру Мамонову предстоит вторая операция
Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.
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Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
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На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
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На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
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Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Происшествия
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Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
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РИА Новости 01:06
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о флаге Украины над Донецком
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РЕН ТВ вчера в 18:26
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее, фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.
РЕН ТВ 04:13
Футбол
На ответном матче «Краснодара» с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг
На ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим "Олимпиакосом" ожидается аншлаг, почти все билеты на игру проданы, сообщил РИА Новости источник в краснодарском клубе.
РИА Новости 25 августа в 12:23
Авто
Компания BMW представила бронированный X5 Protection VR6
Немецкая автокомпания BMW представила бронированную модель автомобиля X5 Protection VR6, способную защитить водителя и пассажиров от выстрелов автомата АК-47.
REGNUM 01:31
Шоу-бизнес
Певец Юлиан госпитализирован, пишут СМИ
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Журнал Авто.ру 01:21
Общество
В Брянске на ярмарке коров нарядили солдатами Советской армии
БИЗНЕС Online 04:08
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
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РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
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Задолженность авиакомпаний Грузии перед Россией достигла $1 млн
Долг авиакомпаний Грузии перед ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» достигла $1 млн.
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Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
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Электросамосвал Kuhn Schweitz самостоятельно генерирует электроэнергию
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Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
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Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06