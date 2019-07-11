Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальтиГазета.Ru 01:40
17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer. Трагедия случилась в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон.
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В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти
Sport24.ruвчера в 16:04
СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
RT на русскомвчера в 16:38
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:19, Вашингтон
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