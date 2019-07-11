Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальтиГазета.Ru 01:40

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer. Трагедия случилась в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон.
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17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:19, Вашингтон
Интернет

Россиянам доступен сервис Google распознавания лиц по фото

В «Альбомах» фотографии сгруппированы по лицам, и пользователь может присвоить им имена.
Обновлено вчера в 07:54
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Наука

Древние эпигенетические изменения заглушают связанные с раком гены

Согласно новому исследованию, проведенному Институтом медицинских исследований Гарвана, эпигенетические изменения, форма контроля ДНК, которая дезактивирует некоторые гены, связанные с раком на поздних этапах развития человека, сохранились в течение более 400 миллионов лет.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Десять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на УАЗе

Десять человек погибли в Туве в опрокинувшемся в реку УАЗе, сообщили в пятницу в местной управлении МВД.
Обновлено в 02:47
Кино

Путин поздравил Лунгина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Павла Лунгина с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Обновлено в 03:21
Общество

Автоматика отключила от сети энергоблок Белоярской АЭС

Белоярская атомная электростанция отключила от сети четвертый энергоблок после срабатывания автоматического защитного механизма.
Обновлено в 03:55
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Экономика

Центробанк предложил отложить реформу накопительной пенсии

ЦБ предлагает перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.
Обновлено в 02:29
Происшествия

ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Финансы

Курс рубля к доллару и евро начал снижаться

Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Газманов признался в алкогольной зависимости

67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем.
Обновлено в 03:50
Энергетика

Тысячи фактов хищения газа выявил «Межрегионгаз» на Северном Кавказе

С начала 2019 года на Северном Кавказе было выявлено 780 фактов незаконного отбора газа и 4100 нарушений, влияющих на учет газа.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 03:48
Наука

Древнейшие человеческие останки найдены в Греции

Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Путин принял отставку губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 14:03
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Обновлено вчера в 11:37
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