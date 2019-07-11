Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальтиГазета.Ru 01:40

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer. Трагедия случилась в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон.
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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
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«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

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Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

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Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
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Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Сингапур шестой год подряд признан лучшим морским торговым мегаполисом мира.
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Политика

Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»

Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

На греческом полуострове Халкидики после шторма объявили режим ЧП

Обновлено вчера в 05:03
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Политика

Пушков оценил обещания Байдена по СНВ-3 и иранской сделке

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 был подписан третьим президентом РФ Дмитрием Медведевым и 44-м президентом США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 04:08
Футбол

«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00

Обновлено в 04:15
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Космос

В космосе нашли золотой астероид

Ученые NASA обнаружили астероид «Пcиxeя 16», состоящий из плaтины, жeлeза, никeля и зoлoта.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Главу Счетной палаты края отправили в отставку

Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
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Политика

Кремль прокомментировал возможные санкции США в отношении госдолга РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за обсуждением в США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ.
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850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
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