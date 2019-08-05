с чего всё началось

Более 16 тысяч человек собираются эвакуировать в связи с пожаром на складе боеприпасов в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

16 тыс. человек эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов Ачинска

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