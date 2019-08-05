Происшествия
16 тыс. человек эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов АчинскаРЕН ТВ вчера в 14:17
Более 16 тысяч человек собираются эвакуировать в связи с пожаром на складе боеприпасов в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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В связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края готовятся пункты временного размещения на 16,5 тыс. человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.Коммерсантъвчера в 15:37
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Жители Ачинска рассказали о творящемся после взрывов на складе боеприпасов
Московский Комсомолецвчера в 15:09
МЧС готовится к эвакуации 16,5 тыс. человек после взрывов на арсенале в Красноярском крае
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