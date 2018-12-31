Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДАВести.Ru09:47
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Страны призвали WADA не медлить с решением по России.
Вести.Ru09:47
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Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Обновлено в 11:27
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11
Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела семи погибших
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено 31.12.18 в 23:07
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 12:08
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Финансы
Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн
Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел мимо астероида 2014 MU69 Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события.
Обновлено в 08:15
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Кино
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Происшествия
«Аэрофлот» доставит в Магнитогорск родных жертв трагедии бесплатно
Российским авиакомпаниям предложили бесплатно перевозить родственников и близких погибших и пострадавших в результате ЧП в Магнитогорск.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
МЧС не может установить местонахождение оставшихся под завалами в доме в Магнитогорске
Обновлено в 10:28
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили LADA в РФ
Что касается LADA Largus, с 1 января 2019 года цены на автомобили этого семейства выросли ровно на 20 000 рублей.
Обновлено в 11:05
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году в 0–0,4%
Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0–0,4% по сравнению с 2017 годом, следует из предварительной оценки Счетной палаты (СП), которую привел в Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:32