Политика
16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru вчера в 21:04
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
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Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Кино
Нового «агента 007» сыграет актриса Лашана Линч
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Энергетика
Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
Голикова поручила упростить выписку наркотических лекарств на дому
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.
Обновлено в 02:05
Наука
Ученые призвали людей есть насекомых
Обновлено в 00:24
Происшествия
На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Политика
Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе
Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве
В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.
Обновлено в 02:11
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»
Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Культура
Борисовцы примут участие в образовательном форуме «Таврида»
Анна Колмыкова и Дарья Кухарева из Борисовки вновь отправились в Крым для того, чтобы принять участие в образовательном форуме «Таврида».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Общество
Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения
Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Экономика
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции
Британские ученые пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни может помочь компенсировать генетический риск деменции у человека.
Обновлено вчера в 12:16
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Здоровье
Россельхознадзор обнаружил сокрытие вспышек болезней у животных
Россельхознадзор обнаружил случаи утаивания вспышек болезней у скота в Волгоградской области и в Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2019 год.
Обновлено вчера в 08:38