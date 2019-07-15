Политика
16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru 21:04
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:47, Вашингтон
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятиях ООН
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил американскую визу и уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:46
Общество
Проект «Молодые профессионалы» реализуется в Приморье
Как отметила руководитель регионального проекта – врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко, реализация задач, стоящих перед проектом "Молодые профессионалы", позволит качественно улучшить систему профессионального образования в крае.
Обновлено в 21:47
Политика
Депутат Рады высказался по поводу блокады Донбасса
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Экономика
Россияне стали тратить больше денег на еду
«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак
Режиссер Константин Богомолов выложил в свой Instagram видео, на котором он запечатлен с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Медики назвали ежедневные привычки, которые опасны для здоровья
Медицинские специалисты назвали шесть действий, которые вредны для здоровья, однако большинством людей совершаются каждый день.
Обновлено в 00:28
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено в 23:09
Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Здоровье
В Латвии предложили предоставлять гражданам право на отказ от жизни
В свою очередь Илзе Винькеле предлагает предоставить пациентам право на эвтаназию путём их отказа от реанимации.
Обновлено в 08:13
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Политика
Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде
Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 22:02
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Игры
Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division
Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12