Политика

16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru 21:04

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
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В Южную Корею не пустили 16 россиян

РИА Новости21:05

Власти Южной Кореи отказали во въезде в страну 16 россиянам

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Россиян не пустили в Южную Корею. Так страна борется с нелегалами

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Южнокорейские власти отказали во въезде в страну 16 россиянам

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16 россиян развернули на въезде в Южную Корею

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