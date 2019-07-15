Политика

16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru вчера в 21:04

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
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