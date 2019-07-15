Политика
16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru вчера в 21:04
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Депутат Рады заявил о последствиях блокады Крыма и Донбасса на Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев признал, что блокада Крыма и Донбасса привела к негативным последствиям для Украины, о которых он рассказал в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок
Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих
Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Общество
Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции
Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Как избежать перегрева тормозов
Тормоза функционируют хуже, к тому же подобные колодки плохо отводят тепло от дисков.
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Жена Константина Хабенского показала фото подросшей дочери
Три года назад вторая жена актера Константина Хабенского Ольга Литвинова подарила ему первого совместного ребенка.
Обновлено в 02:23
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06