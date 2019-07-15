Политика

16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru вчера в 21:04

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Южной Кореи отказали во въезде в страну 16 россиянам

Эхо Москвы00:46

В Южную Корею не пустили 16 россиян

РИА Новостивчера в 21:05

Названы сроки выезда из Южной Кореи не прошедших контроль граждан России

REGNUMвчера в 11:41

Южнокорейские власти отказали во въезде в страну 16 россиянам

ТАССвчера в 21:06

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

RT на русскомвчера в 11:00

16 россиян развернули на въезде в Южную Корею

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Россиян не пустили в Южную Корею. Так страна борется с нелегалами

Телеканал 360°вчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено вчера в 03:26
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»

Меган Маркл и принц Гарри присоединились на красной дорожке к касту перезапуска знаменитого мультфильма Disney.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Общество

Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Происшествия

СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье

Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей

Обновлено вчера в 21:00
Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

По словам Гройсмана, у компании в настоящий момент есть все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд куб. м газа, который можно будет использовать в осенне-зимний период, не повышая цену для потребителей.
Обновлено в 00:15
Гаджеты

Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть

Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 00:07
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции

Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Обновлено в 00:31
Общество

Рак сумеет сполна насладиться каждой минутой, а Телец сможет утолить свою жажду общения. Гороскоп на 15 июля

Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Овну, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика

Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?

Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

Штаб оккупантов сообщает о потерях

Обновлено 12 июля в 01:36
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное