Политика
16 россиян не пустили в Южную КореюГазета.Ru вчера в 21:04
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея. Как отмечается, причиной этого стало то, что россияне не смогли подтвердить цель своего прибытия.
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Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Музыка
На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей
Обновлено вчера в 03:26
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл и принц Гарри присоединились на красной дорожке к касту перезапуска знаменитого мультфильма Disney.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Молочную продукцию начали маркировать в России
В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено вчера в 02:38
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить
Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
По словам Гройсмана, у компании в настоящий момент есть все возможности закачать по приемлемой цене в украинские хранилища не менее 20 млрд куб. м газа, который можно будет использовать в осенне-зимний период, не повышая цену для потребителей.
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Флагманский процессор AMD оказался быстрее Intel на четверть
Все еще не представленный официально 64-ядерный процессор от AMD показался в свежем рейтинге Processor Arithmetic от бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 00:07
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции
Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Обновлено в 00:31
Общество
Рак сумеет сполна насладиться каждой минутой, а Телец сможет утолить свою жажду общения. Гороскоп на 15 июля
Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Овну, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?
Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
Штаб оккупантов сообщает о потерях
Обновлено 12 июля в 01:36
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43