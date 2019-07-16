Общество
Россияне увидят лунное затмениеРоссийская газета 15 июля в 23:59
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария. Луна погрузится в земную тень более чем на половину диска.
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