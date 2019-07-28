Футбол
11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказанияRuposters.ru 05:52
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk. Всего за минувшие несколько сезонов, начиная с 2016/2017, были обнаружены 16 положительных проб.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
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Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
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