Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель МессиSports.ru вчера в 14:28
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси. Настоящее имя игрока Даниэль Аре Кнутсен, однако футболист решил сменить его в честь своего кумира.
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Клуб третьего норвежского дивизиона подписал контракт с 16-летним Месси. Причем его зовут Лионель
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