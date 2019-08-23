Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси. Настоящее имя игрока Даниэль Аре Кнутсен, однако футболист решил сменить его в честь своего кумира.

16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси

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