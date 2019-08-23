Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель МессиSports.ru вчера в 14:28
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси. Настоящее имя игрока Даниэль Аре Кнутсен, однако футболист решил сменить его в честь своего кумира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Клуб третьего норвежского дивизиона подписал контракт с 16-летним Месси. Причем его зовут Лионель
Спорт-Экспрессвчера в 08:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено 22 августа в 23:02
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Космос
«Союз» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС.
Обновлено в 01:38
Футбол
Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»
Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Гонконге более 130 тысяч митингующих собрались в «живую цепь»
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В День независимости Украины Зеленский и Порошенко похвастаются парадами
В субботу Украина отмечает День независимости.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Chevrolet Trailblazer нового поколения выходит в продажу 5 сентября текущего года, сразу после официального дебюта на моторшоу в Чэнду.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме
Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено в 01:46
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено в 02:05
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Здоровье
В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой
Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
Длинные выходные будут связаны с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в понедельник скриншот с сайта "КонсультантПлюс" (www.consultant.ru) — Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 2 по 4 ноября, — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44