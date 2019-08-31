Футбол

Soccer.ruSoccer.ru16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги

16-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати отличился голом в матче 3-го тура Ла Лиги против "Осасуны". Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой.
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