Футбол
Soccer.ru16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги
Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой. Таким образом, Фати стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", которому удалось забить гол в Ла Лиге, и третьим самым молодым автором гола в целом за всё время существования Ла Лиги.
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В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Происшествия
Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву
31 августа легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Клинском районе Московской области, в результате которой погиб пилот и пострадала 12-летняя пассажирка.
RT на русском 03:28
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».
News.ru вчера в 11:04
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
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РБК 02:35
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Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
РБК 05:25
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Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
Discover24 03:59
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
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Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов
В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 04:35
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
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Происшествия
Получил по шее от росгвардейца прохожий в Новосибирске
Мужчина начал выказывать свое нежелание общаться с правоохранителями, на что получил удар в шею.
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Космос
Илон Маск назвал сроки первого орбитального полета корабля Starship
Первый испытательный орбитальный полет корабля Starship планируется провести в октябре, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.
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Здоровье
Названы распространенные заблуждения и факты о гонорее
Ученые назвали распространенные заблуждения и факты о гонорее.
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Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
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Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
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Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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