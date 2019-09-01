Футбол

Soccer.ruSoccer.ru16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги

16-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати отличился голом в матче 3-го тура Ла Лиги против "Осасуны". Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой.
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16-летний вингер «Барселоны» вошел в топ молодых авторов голов в Испании

Все про Спорт ру02:09

Фати забил 1-й гол за «Барсу» в 16 лет. Это рекорд клуба в Ла Лиге

Sports.ruвчера в 12:25

16-летний Фати забил свой первый гол за «Барселону»

Metaratingsвчера в 14:34

Игрок «Барселоны» вошел в тройку самых молодых авторов голов в Испании

РБКвчера в 14:23

Фати стал самым молодым игроком, забившим за «Барселону» в Ла Лиге

Sport24.ruвчера в 13:23

16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги

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За «Барсу» забил 16-летний Фати. Это третий по возрасту гол в ла лиге

Спорт-Экспрессвчера в 13:28
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В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка

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Специалисты рассказали о пользе дневного сна

Очевидным плюсом в дневном сне ученые видят то, что он способствует лучшему запоминанию любой информации, полученной до обеда.
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Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией

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НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Вести.Ru вчера в 13:20
Происшествия

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

РБК вчера в 17:58
Общество

С 1 сентября в России вступят в силу новые законы

Журналисты, работающие в горячих точках, с 1 сентября смогут получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью при наличии трудового договора с редакцией.
Дума ТВ 30 августа в 03:04
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Авто

Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге

Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.
За рулем 01:16
Футбол

Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Космос

Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре

Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
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Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Политика

ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой

ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Театры

Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит

Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Происшествия

Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность

По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Армия и оружие

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после успешного выполнения боевых задач в Средиземном море и Атлантическом океане.
Крым 24 вчера в 12:43
Кино

Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет сделать из шестой части "Терминатора" трилогию.
Газета.Ru 03:36
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Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»

На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.
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Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж

27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

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StarHit.ru вчера в 12:01
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Наука

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 30 августа в 05:40
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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