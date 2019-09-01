Футбол
Soccer.ru16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги
16-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати отличился голом в матче 3-го тура Ла Лиги против "Осасуны". Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой.
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Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе дневного сна
Очевидным плюсом в дневном сне ученые видят то, что он способствует лучшему запоминанию любой информации, полученной до обеда.
MedikForum.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией
Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией В ролике Наргиз объяснила, что из-за сильных эмоций всего лишь оговорилась (при этом назвала ошибку бестактной) и не имела ничего против своих коллег.
Вокруг ТВ 03:54
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Общество
С 1 сентября в России вступят в силу новые законы
Журналисты, работающие в горячих точках, с 1 сентября смогут получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью при наличии трудового договора с редакцией.
Дума ТВ 30 августа в 03:04
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Авто
Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге
Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.
За рулем 01:16
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Космос
Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре
Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Армия и оружие
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после успешного выполнения боевых задач в Средиземном море и Атлантическом океане.
Крым 24 вчера в 12:43
Кино
Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией
Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет сделать из шестой части "Терминатора" трилогию.
Газета.Ru 03:36
Общество
Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»
На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.
WMJ.ru вчера в 11:27
Футбол
Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж
27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
Спорт-Экспресс 03:09
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Наука
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 30 августа в 05:40
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28