Футбол

Soccer.ruSoccer.ru16-летний игрок «Барселоны» забил гол в матче Ла Лиги

16-летний вингер "Барселоны" Ансу Фати отличился голом в матче 3-го тура Ла Лиги против "Осасуны". Юный футболист отреагировал на передачу Карлеса Переса в центр штрафной и нанес точный удар головой.
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За «Барсу» забил 16-летний Фати. Это третий по возрасту гол в ла лиге

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Фати забил 1-й гол за «Барсу» в 16 лет. Это рекорд клуба в Ла Лиге

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Фердинанд о призе игроку сезона: «Когда Месси забивает 50 мячей за сезон, нельзя награждать ван Дейка»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого стоило признать лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.
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Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
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В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
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В Донецке открыли памятник Захарченко

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Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
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Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
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Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
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Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
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Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира

Хоккеисты ярославского "Локо" победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
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Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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