Футбол
Чемпионат16-летний Фати забил за «Барселону» в матче с «Осасуной», сравняв счёт
«Барселона» сравняла счёт в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Результативным ударом в составе сине-гранатовых отметился 16-летний вингер Ансу Фати, который проводит за первую команду каталонского клуба только вторую игру.
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Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Культура
ТАСС отмечает юбилей и запускает линейку новых продуктов
Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
ИА InterMedia 00:36
Армия и оружие
Индийские летчики испытали МиГ-35
На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета 04:16
Гаджеты
Самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G станет Xiaomi Mi 9S
Народные новости 06:55
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Культура
Почти два миллиона первоклассников сядут за парты в российских школах
После официальной программы намечена развлекательная. В этом году в городе в первый класс пошли почти две тысячи детей.
Общественное телевидение России 06:59
Единоборства
Поветкин победил Хьюи Фьюри единогласным решением судей
Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Хьюи Фьюри на «O2 Арене» в Лондоне.
Sport24.ru вчера в 17:17
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Здоровье
В Челябинской области снизилась младенческая смертность
За последние полгода показатели смертности снизились на полтора процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Карталинская новь вчера в 06:25
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
В США умер известный социолог Иммануил Валлерстайн
В субботу утром, 31 августа, после продолжительной болезни в Нью-Йорке скончался Иммануил Валлерстайн, американский социолог и неомарксист, автор теории мир-системного анализа.
ФедералПресс 04:23
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Культура
Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Политика
Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики
Страна Советов on-line 02:54
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Футбол
«Урал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Soccer.ru 05:38