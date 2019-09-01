«Барселона» сравняла счёт в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Результативным ударом в составе сине-гранатовых отметился 16-летний вингер Ансу Фати, который проводит за первую команду каталонского клуба только вторую игру.

16-летний Фати забил за «Барселону» в матче с «Осасуной», сравняв счёт

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